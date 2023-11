2023-11-18 12:22:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یەکێک لە شوقەکانی هەولێر کچێک کەوتە خوارەوە و تەندروستیی ناجێگیرە، ئاسایشی شارەکەش دەڵێت، لەسەر ئەو رووداوە دوو…

The post لەسەر كەوتنەخوارەوەی كچێك لە شوقەكانی ئیسكانی هەولێر روونكردنەوە دەدرێت appeared first on Esta Media Network.