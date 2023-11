2023-11-18 14:28:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم هۆشداریدەدات لە هاتنی شەپۆلێکى بەهێزى باران بارین لە ناوچە جیاجیاكان و بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەكان. بەڕێوەبەرایەتیی…

