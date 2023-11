2023-11-18 15:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا چین 3.9 ملیۆن ئۆتۆمبێلی هەناردەی وڵاتانی جیهان کردووە و هێندەی نەماوە پێش ژاپۆن…

The post لە رێژەی هەناردەکردنی ئۆتۆمبێلدا چین پێش ژاپۆن دەکەوێت appeared first on Esta Media Network.