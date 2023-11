2023-11-18 16:58:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ یەکشەممە دادگای باڵای فیدڕاڵی عێراق لەبارەی سکاڵایەکەوە کۆببێتەوە کە تایبەت بە چەند ماددەیەکی ناو یاسای هەڵبژاردنی…

The post دادگای باڵای فیدڕاڵی لەبارەی یاسای هەڵبژاردنی هەرێم بڕیاردەدات appeared first on Esta Media Network.