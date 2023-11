2023-11-18 19:38:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، دوای سەردانی شاندی وەزارەتی نەوتی عێراق بۆ هەرێم هەوڵەكان بۆ دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوت…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی ناردنی سێ مووچە نەدراوەكەی ئەمساڵ لەلایەن بەغدادەوە appeared first on Esta Media Network.