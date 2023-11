2023-11-18 19:38:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەیس دلێمی ئەو كەسەی كە سكاڵای لەسەر محەمەد حەلبوسی تۆماركرد و دادگای فیدراڵی بڕیاری دوورخستنەوەی دا دەڵێت، “دوورخستنەوەی…

The post لەیس دلێمی: حەلبوسی زۆر دۆسیەی دیكەی لەسەرە appeared first on Esta Media Network.