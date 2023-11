2023-11-18 20:32:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی وانەبێژ رایدەگەیەنێت، سبەینێ لەدوای وەرگرتنی شایستە داراییەکانیان خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران ئەنجام دەدەن.…

