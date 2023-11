2023-11-18 22:32:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فلۆرینتینۆ پیرێزی سەرۆکی ڕیاڵ مەدرید گرێبەستێکی خستۆتە بەردەم ئەنچیلۆتی بۆ ئەوەى دوو ساڵی تر لە یانە مەلەکییەکە بمێنێتەوە.…

