2023-11-19 12:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەندێک کەس خواردنی مۆز لە بەیانیاندا لەبری نانی بەیانی بە کارێکی گونجاو دەزانن، بەڵام شارەزایانی بواری پزیشکی رایەکی…

The post لەبری نانی بەیانی مۆز مەخۆ appeared first on Esta Media Network.