2023-11-19 12:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی سۆران بڵاویکردەوە، کەسێک دەستگیرکراوە کە بە هەژماریی ساختەی فەیسبوک چەندین کەسی هەڵخەڵەتاندووە و داواش دەکات کێ سکاڵای…

The post ئاسایشی سۆران لەبارەی هەژمارێکی فەیسبوک هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.