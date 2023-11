2023-11-19 12:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوسینگەی راگەیاندنی حکومەتی غەززە بڵاویکردەوە، ژمارەی کوژراوانی هاوڵاتییانی فەلەستینی گەیشتووەتە 12 هەزار و 300 هەزار کەس. بەپێی ئەو…

The post ژمارەی کوژراوانی فەلەستینی 12 هەزار کەسی تێپەڕاند appeared first on Esta Media Network.