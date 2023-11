2023-11-19 14:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمێک لەمەوبەر عەلی رەئوف نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ لە شاری هەولێر بە کەفالەت ئازادکرا. کاروخ عەبدوڵا نوێنەری مامۆستایانی…

