2023-11-19 16:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بابەتی ڕۆیشتنی مۆدریچ لە ڕیاڵ مەدرید یەکلایی بۆتەوە. یاریزانە کرواتییەکە بڕیاریداوە کۆتایی وەرز ماڵئاوایی لە ڕیاڵ بکات. لە…

The post مۆدریچ لە ڕیاڵ مەدرید دەڕوات appeared first on Esta Media Network.