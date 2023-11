2023-11-19 16:06:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڤینیسیۆس زۆر غەمبارە پاش ئەوەى بۆی دەرکەوتوە کە 2 مانگ و نیو لە یاریی کردن دووردەکەوێتەوە. سەرەتا ڤینیسیۆس…

The post ڤینیسیۆس توشی شۆک بووە appeared first on Esta Media Network.