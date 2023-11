2023-11-19 21:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فازل حاجی رایدەگەیەنێت، “ئەو پشووەی راگەیەندراوە بۆ گەشت و سناپ کردن نییە و دەبێت لە ماڵەکانتان بمێننەوە”. لە…

