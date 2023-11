2023-11-19 23:16:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستیی هەرێم رایدەگەیەنێت، سەرجەم تیمە فریاگوزارییەكان خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە لە ئەگەری دروستبوونی لافاو یاخود یان ھەر رووداوێكی…

