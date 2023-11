2023-11-20 12:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، “کۆبوونەوەکانمان لەگەڵ یەکێتی زۆر باش بوون و لە داهاتووشدا بەردەوامی بەو کۆبوونەوانە دەدەین”، وتیشی،…

