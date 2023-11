2023-11-20 18:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی لافاوەوە لە سنووری هەولێر شوانێک خنکا. بەرگریی شارستانیی هەولێر بڵاویکردەوە، لە گوندی شێخە لاس لە دەڤەری مەلا…

