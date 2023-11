2023-11-20 18:08:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی عێراق پێیوایە هێرشكردنەسەر بەرژەوەندیی هێز و لایەنە دەرەكییەكان لە عێراقدا مەترسیدارە و قوربانیشی لێدەكەوێتەوە. فوئاد حسێن،…

The post فوئاد حسێن: هێرش بۆ سەر بەرژەوەندییە دەرەكییەكان مەترسیدارە appeared first on Esta Media Network.