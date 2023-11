2023-11-20 21:02:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانراوە ئەو كەسانەی بەشێوەیەكی رێكخراو وەرزش دەكەن ژیانێكی تەندروستانەیان هەیە بەراورد بە كەسانی دیكە، بەڵام ئایا دەزانیت هەندێك…

The post توێژەران: ئەم وەرزشانە تەمەن درێژ دەكەن appeared first on Esta Media Network.