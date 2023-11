2023-11-20 21:02:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتی رایگەیاند، بەشێک لە هێزە عێراقییەکان هەوڵی کەمکردنەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێراق و هەرێمی…

The post وتەبێژی یەکێتی: لابردنی چەتری هێزە نێودەوڵەتییەکان لەسەر عێراق و هەرێم کارێکی مەترسیدارە appeared first on Esta Media Network.