2023-11-21 00:34:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە هەفتەی داهاتوو كۆبوونەوەیەك لەنێوان بانكی ناوەندیی عیراق و وەزارەتی گەنجینەی ئەمریكا تایبەت بە دۆلار بەڕێوەبچێت. میدیا عێراقییەكان…

