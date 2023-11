2023-11-21 08:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆبوونەوەی نائاسایی ئەنجام بدات و سەرۆکێکی نوێ بۆ ئەنجومەنەکە هەڵبژێرێت. کاروان یاروەیس، ئەندامی…

