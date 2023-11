2023-11-21 15:16:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فازل حاجی لە پۆستی وتەبێژی هاتوچۆی هەولێر دوورخرایەوە و عەقید هێمن حەمەدئەمین خرایە شوێنەکەی. بەپێی نووسراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

