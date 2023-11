2023-11-21 17:26:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی داد رایدەگەیەنێت، بەندینخانەی ناوەندیی بەسڕە 12 هەزار رەحلەی دانیشتنی قوتابیانی بۆ خوێندنگاكانی سێ پارێزگای باشووری عێراق دەستەبەركردووە.…

The post هەزاران رەحلەی دروستكراوی دەستی زیندانیان رادەستی وەزارەتی پەروەردە كرا appeared first on Esta Media Network.