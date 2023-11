2023-11-21 17:26:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، شەهیدان شکۆ و ناسنامەی بەردەوامی خەباتی سیاسیمانن و کەسوکاری سەربەرزیشیان خاوەنی راستەقینەی یەکێتین. بافڵ جەلال…

