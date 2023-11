2023-11-21 18:06:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەرانی مامۆستایانی وانەبێژ هەڵوێستێكی نوێ لەبارەی بایكۆتی دەوامەوە رادەگەیەنن و دەشڵێن، “ئاراستەی خۆپیشاندانەكان بۆ بەغداد دەگۆڕین”. دوای سێ…

The post مامۆستایان هەڵوێستێكی نوێ رادەگەیەنن appeared first on Esta Media Network.