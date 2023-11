2023-11-21 20:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەركردەیەكی هاوپەیمانیی عەزم رایدەگەیەنێت، ئەنجومەنی نوێنەران پرسی سەرۆكی نوێ یەكلادەكاتەوە و دەشڵێت، زیاتر لە پاڵێوراوێك بۆ ئەو پۆستە…

