2023-11-21 20:00:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەكاتی هەوڵی تێكدانی خانووی هاوڵاتییان لە گوندێكی سەر بە پارێزگای هەولێر، شەڕ لەنێوان گوندنشینان و هێزە ئەمنییەكاندا روویدا…

