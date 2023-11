2023-11-21 20:46:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاریدا هاوردەكارانی (زێڕ، ئۆتۆمبێل، مۆبایل و جگەرە) سوودمەندبن لە خزمەتگوزاریی پەنجەرەی حەواڵەی دارایی دەرەكی. بڕیارەكە…

