2023-11-21 23:02:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، د. مەحمود مەشهەدانی زۆرترین چانسی هەیە بۆ پۆستی سەرۆكی پەرلەمانی عێراق. غەریب ئەحمەد…

