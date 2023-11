2023-11-21 23:02:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی حەمەساڵح ئەندامی خولی پێنجەمی پەرلەمانی كوردستان لە پەیامێكيدا دەڵێت، “هەرێم بە نیازە داوای سێ 700 ملیار دیناری…

