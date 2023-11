2023-11-21 23:36:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

د. بڕیار رەشید، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق كۆبووەتەوە و ئاشكرایكردووە كە تائێستا حكومەتی…

