2023-11-22 10:34:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، ئەمڕۆ سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵدەبژێردرێت و تا ئێستا شەش کەس خۆیان کاندید…

The post سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەڵدەبژێردرێت appeared first on Esta Media Network.