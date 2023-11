2023-11-22 20:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق کۆبوونەتەوە و بەدواداچونیان بۆ پشکی هەرێم لە بودجەی پترۆدۆلار…

The post بەدواداچوون بۆ پشکی هەرێم لە بودجەی پترۆدۆلار دەکرێت appeared first on Esta Media Network.