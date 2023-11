2023-11-22 21:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر رایدەگەیەنێت، دوو كەسیان دەستگیركردووە كە خاوەنی چەند چەنالێكی تۆڕی پەیوەندی تەلەگرام بوون و ناوەڕۆكی نەشیاویان…

