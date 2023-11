2023-11-22 21:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی نوێنەرایەتیی حكومەتی هەرێم لە بەغداد رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو بەغداد 700 ملیار دینار بۆ مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم دەنێرێت.…

The post فارس عیسا: هەفتەی داهاتوو بەغداد 700 ملیار دینارەكە دەنێرێت appeared first on Esta Media Network.