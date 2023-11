2023-11-22 22:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری سامانە سروشتییەكان رایدەگەیەنێت، بەغداد بەڵێنیداوە 50 ملیۆن لیتر نەوتی سپی بۆ هەرێمی كوردستان بنێرێت و دەشڵێت، “حكومەتی…

The post بەڵێنێكی بەغداد بۆ هەرێم ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.