2023-11-22 23:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی تەقینەوەی ئۆتۆمبێلێك لەسەر سنووری نێوان ئەمریكا و كەنەدا دوو كەس گیانیان لەدەستداوە. بەپێی هەواڵێكی میدیاكانی ئەمریكا، ئۆتۆمبێلێك…

The post تەقینەوەیەك لەسەر سنووری ئەمریكا و كەنەدا دوو كەسی كردە قوربانی appeared first on Esta Media Network.