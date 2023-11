2023-11-22 23:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت حكومەتی عێراق بڕە پارەیەكی دیكە بۆ هەرێمی كوردستان بنێرێت…

