2023-11-22 23:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ یه‌كه‌م فێستیڤاڵی عه‌لی مه‌ردان بۆ مه‌قام له‌ شاری كه‌ركوك بەڕێوەدەچێت، ماوەی سێ رۆژ بەردەوام دەبێت. وه‌زاره‌تی ڕۆشنبیری…

