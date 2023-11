2023-11-22 23:54:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی ئیسرائیل رایدەگەیەنێت، جەنگ بەردەوامدەبێت بۆ لەناوبردنی بزووتنەوەی حەماس و دەشڵێت، “كار بۆ ئازادكردنی سەرجەم رفێندراوەكان دەكەین”.…

The post نەتەنیاهو: جەنگ بەردەوامدەبێت تا ئەو كاتەی هەڕەشە لەسەر ئیسرائیل نامێنێت appeared first on Esta Media Network.