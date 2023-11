2023-11-23 10:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە یەكشەممەی داهاتوو دادگای باڵای فیدراڵی دانیشتنێكی تایبەت بە سكاڵایەكی پەیوەست بە مووچەی فەرمانبەرانی ھەرێم ئەنجامبدات كە لەلایەن…

