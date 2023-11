2023-11-23 13:48:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی هەولێر دەستبەسەراگرتنی زیاتر لە 2.5 كیلۆگرام ماددەی هۆشبەر و دەستگیركردنی پێنج تۆمەتبار رادەگەیەنێت كە یەكێكیان داواكراوی نێودەوڵەتییە.…

The post تۆمەتبارێكی داواكراوی نێودەوڵەتی لە هەولێر دەستگیركرا appeared first on Esta Media Network.