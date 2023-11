2023-11-23 18:22:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دەرەوەی قەتەر رایدەگەیەنێت، لە كاتژمێر 7ی سەر لە بەیانی رۆژی هەینییەوە ئاگربەستی مرۆیی لە كەرتی غەززە دەستپێدەكات.…

