2023-11-23 20:54:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ لە شەقامی فڕۆكەخانەی كەركوك رووداوێكی سەختی هاتوچۆ روویدا بەهۆیەوە دوو كەس گیانیان لەدەستدا و 12 كەسی…

The post كەركوك.. لە رووداوێكی هاتوچۆدا 14 كەس بوونە قوربانی appeared first on Esta Media Network.