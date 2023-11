2023-11-23 22:38:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری ئاوی هەولێر رایدەگەیەنێت، كێشەی كەم ئاوی لە هەولێر بەهۆی كەمبوونەوەی كاتژمێرەكانی پێدانی كارەبای نیشتمانییەوە بووە. زەردەشت عەبدولخالق…

