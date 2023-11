2023-11-24 14:10:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری بانكی ناوەندیی عێراق رایدەگەیەنێت، پەیوەندیی بەردەوام لە نێوان بانكی ناوەندیی عێراق، بانكی فیدراڵی و وەزارەتی گەنجینەی ئەمریكا…

The post عەلی عەلاق زانیاریی نوێ لەبارەی جێگیربوونی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.