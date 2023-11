2023-11-24 18:44:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە تۆمەتی ساختەکردنی چەكی بانك و بردنی پارەی خەڵك، برایەکی شاسوار عەبدولواحید بە چوارساڵ زیندانیکردن سزادەدرێت. دادگای تێهەڵچونەوەی…

