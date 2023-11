2023-11-24 20:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پرۆسەی دابەشکردنی نەوت بەردەوامە و سبەینێ لە گەڕەکی بەکرەجۆی ناوشاری سلێمانی بەڕێوەدەچێت. بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی سلێمانی بڵاویکردەوە،…

The post سبەینێ نەوت لە گەڕەکێکی سلێمانی دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.